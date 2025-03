Santos fecha acordo com empresa para renovar pintura da Vila Belmiro; confira

O pai de Neymar é quem está à frente do projeto estrutural do Santos e tem tomado as rédeas no planejamento de reconstrução do Peixe, organizado pelo presidente Marcelo Teixeira. Mais cedo, o dirigente detalhou o plano de reforma no CT Rei Pelé.

O projeto de reconstrução do Santos teve início após o retorno à elite do futebol brasileiro e foi muito impulsionado pela volta de Neymar, que trouxe diversos parceiros que tem ajudado o clube com tal plano. Com as dificuldades financeiras, tais acordos são de suma importância.