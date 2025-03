Rodada NBA: Jokic comanda Nuggets à vitória em revanche contra o Thunder

A noite desta segunda-feira foi agitada na NBA. 12 jogos movimentaram o dia, que teve como destaque o triunfo do Denver Nuggets por 140 a 127 sobre o Oklahoma City Thunder. As equipes haviam se enfrentado no dia anterior, mas quem saiu vencedor foi a franquia de Oklahoma.

Nesta segunda, o sérvio Nikola Jokic foi o destaque. O pivô foi o autor de um duplo-duplo, com 35 pontos e 18 rebotes. O armador Jamal Murray também foi importante, com 34 pontos. Do lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander marcou 25 pontos.