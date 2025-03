Raphinha brilha, Barcelona vence o Benfica e garante vaga nas quartas da Liga dos Campeões

Aos 27, Yamal, pela direita, conseguiu limpar o marcador e conduzir até a ponta da área. O garoto, então, emendou uma bela batida de chapa, com a canhota. A bola morreu na bochecha direita do gol, fazendo com que o Barça tomasse a frente do placar novamente.

Ainda na primeira etapa, o lateral Baldé arrancou pelo meio do campo, com 42 minutos no relógio. A frente da área, achou Raphinha passando pelo lado esquerdo, que bateu cruzado para ampliar a vantagem da equipe catalã e colocar números finais ao confronto.