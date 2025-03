Presidente da FPF pede desculpas a Rafael após alfinetar goleiro: "Comentário infeliz"

A polêmica aconteceu no final do primeiro tempo. Rafael, pressionado pelo ataque do Palmeiras, tentou passar para Arboleda, mas entregou a bola nos pés de Vitor Roque. O atacante caiu após dividir com o zagueiro equatoriano, e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou o pênalti, muito contestado pelos são-paulinos. Veiga converteu e fez o gol da vitória que colocou o Verdão na final do Estadual.

Em entrevista após o conselho técnico da final do Paulistão, o presidente da FPF afirmou que a arbitragem estava bem até o lance do pênalti, o qual ele diz rezar para não ocorrer.