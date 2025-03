Presidente da FPF indica falha de Rafael em pênalti no Choque-Rei: "Da próxima vez, chuta para frente"

"A arbitragem, ontem, até aquele lance polêmico, discutido, da penalidade, estava absolutamente normal. Muito pouca contestação dos atletas e treinadores. Um lance que rezo todo santo dia para não acontecer. Vocês sabem que se não tivesse dado o pênalti, hoje quem estaria reclamando era o Palmeiras. Garantir que aquele toque foi suficiente é uma interpretação do árbitro. Mas é algo que me entristece. Entendo a mágoa, insatisfação dos torcedores e da diretoria são-paulina. É um lance extremamente no limite. Para onde você decidisse alguém ia ficar em desagrado. A arbitragem tem que passar despercebida e estava sendo assim. Mas acontece um lance, o Rafael vai sair jogando, não saiu bem e aconteceu. Olha quantos atores estão nessa dificuldade que estamos falando hoje. Se ele chuta para a frente, não acontece nada", disse Carneiro, nesta terça-feira, na sede da FPF.

Reinaldo reiterou que é um lance complexo e defendeu a equipe de arbitragem. Ele ainda "aconselhou" Rafael a chutar para frente na próxima vez.

"Quando estava ali no campo, no Allianz, quando apitou, achei que foi. Mas, quando vi na televisão, achei que não foi. Quando vi a construção, fiquei sem opinião nenhuma. É muito difícil você saber. Tem que julgar friamente. São profissionais Fifa treinados à exaustão para decidir e decidiram assim. Rafael, da próxima vez, chuta para frente, não me cria esse problema de novo. Entendo o são-paulino. Foi uma decisão que desagradou a eles e muita gente achou que não foi", completou.

O São Paulo reclamou muito após o pênalti que culminou em sua eliminação do Estadual. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte contestaram a decisão da arbitragem, bem como o perfil oficial do clube, que destacou que a derrota ocorreu "após um pênalti vergonhoso para os donos da casa (Palmeiras)".

O Palmeiras, por sua vez, comemorou sua quinta classificação seguida para a final do Paulista. Atual tricampeão do torneio, o Verdão enfrentará o Corinthians na decisão.