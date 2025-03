Para avançar na Libertadores, Corinthians deve repetir feito da época de Tévez

Naquela edição de Copa do Brasil, vencida pelo Paulistano, o Corinthians parou nas oitavas de final, após ser superado pelo Figueirense.

Outras viradas que podem servir de inspiração para o Timão também aconteceram pela Copa do Brasil. Em 2008, por exemplo, fora de casa, o Corinthians foi derrotado por 3 a 1 pelo Goiás na ida das oitavas de final. No duelo de volta, disputado no Morumbis, o Alvinegro goleou por 4 a 0, com gols de Diogo Rincón (2), André Santos e Herrera, para avançar às quartas.

Mais recentemente, em duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil, em 2022, o Corinthians perdeu longe de seus domínios por 2 a 0 para o Atlético-GO. Em Itaquera, o Alvinegro Paulista goleou o adversário por 4 a 1, com show de Yuri Alberto, que marcou três vezes.