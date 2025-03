Palmeiras tem folga após classificação e se reapresenta na quarta-feira para se preparar para o Derby

Para a decisão, o técnico Abel Ferreira deve ter força máxima. Os únicos desfalques são os lesionados Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito).

Essa será a sexta final consecutiva que o Palmeiras irá disputar. Desde 2020, o clube conquistou quatro títulos e tem um vice na conta. Atual tricampeão, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tenta o tetracampeonato inédito na história do clube.

A equipe alviverde terá quatro sessões de treino antes do Derby. O duelo é uma reedição da final de 2020 e a primeira decisão da comissão portuguesa diante do Timão. No Estadual, sob comando de Abel, o Verdão já conquistou títulos diante de Santos e São Paulo.