Palmeiras provoca o SPFC após FPF divulgar áudio do VAR: 'Desta vez ninguém deletou'

Dias depois, quando a CBF divulgou o áudio do árbitro de vídeo, a possível posição irregular do atacante não foi revisada. O Palmeiras pediu para as linhas serem traçadas, mas ouviu como resposta que não seria possível, pois a máquina já havia sido recetada.

Classificação e jogos Paulista

Na noite da última segunda-feira, Vitor Roque roubou a bola de Robert Arboleda e foi derrubado pelo zagueiro dentro da área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti. O VAR revisou e concordou com a decisão de campo.

A Federação Paulista de Futebol divulgou o áudio da revisão nesta terça-feira.

"Essa perna esquerda, ele coloca sim. Ele (Arboleda) faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque). Esse é o momento do calço. Perna esquerda com perna esquerda também. Esse é o contato. Então, o pênalti está confirmado", disse Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Classificado, o Palmeiras enfrentará o Corinthians na final. As partidas terão datas e horários divulgados pela FPF.