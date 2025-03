Palmeiras provoca São Paulo antes de conselho técnico da final: "Não vai participar mais uma vez"

Veja mais: São Paulo vê "pênalti vergonhoso", e Palmeiras tira onda: "Ficaram em choque"

O São Paulo queria que a semi fosse disputada no sábado ou domingo. No sábado, porém, o Allianz Parque não estava disponível pois recebeu um evento musical, enquanto no domingo a bola rolou para Corinthians e Santos, na Neo Química Arena.

Nas últimas horas, São Paulo e Palmeiras se alfinetaram nas redes sociais. O Verdão venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga, de pênalti, sofrido por Vitor Roque. A marcação na infração foi contestada pelo Tricolor, que viu "pênalti vergonhoso". Após divulgação do áudio do VAR, o Palmeiras ironizou e relembrou uma situação em que o clube contestou a decisão da arbitragem, contra o próprio rival, mas não teve acesso às imagens.