Cleiton brilha nos pênaltis, RB Bragantino supera São José e avança na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela segunda fase da Copa do Brasil, o RB Bragantino eliminou o São José-RS nos pênaltis (4 a 2), após 1 a 1 no tempo regulamentar. Jhon Jhon cravou para o Massa Bruta e Lailson deixou para os visitantes.

Cleiton defendeu uma penalidade e converteu a última, que deu a classificação à equipe, para o RB Bragantino avançar à terceira fase da competição. A próxima fase da Copa do Brasil terá os confrontos definidos por meio de sorteio, promovido pela CBF.

O próximo compromisso oficial do RB Bragantino é a estreia no Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta encara o Ceará, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 20h (de Brasília) do dia 31 de março (segunda-feira). O São José-RS, por sua vez, nesta sexta-feira, às 18h, visita o Pelotas, pela rodada 6 do Gaúcho.