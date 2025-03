Medalhista de ouro, Bia Souza treina com a vice-campeã olímpica Raz Hershko

"É incrível estar aqui treinando com os melhores e ela é a melhor, é a campeã Olímpica da categoria. Ela sempre está com o sorriso no rosto. É a primeira vez que fazemos um camping de treinamento juntas, até mesmo antes das Olimpíadas não tínhamos feito. Então, é uma boa experiência, uma ótima atmosfera, estou gostando muito", disse Raz, que falou também sobre como tem sido a semana de treinamento. "Estou gostando muito, estamos treinando todos juntos, todas as pessoas estão sorrindo o tempo todo, é uma atmosfera diferente, gosto muito do sotaque português e eu gosto que todos aqui dão o melhor de si", completou.

O treinador do judô do Pinheiros, Leandro Guilheiro, fez as boas vindas para a equipe israelense. "Eles manifestaram interesse de vir treinar com a gente e abrimos as portas como sempre fazemos. Não mudamos muito nossa programação de treinamento, fizemos apenas algumas adaptações. Eles manifestaram interesse também em fazer um treino técnico e estão de coração aberto para aprender e evoluir com a gente".

Guilheiro também compartilhou como tem sido a troca com os outros treinadores. "O Charles Chibana é um dos assistentes técnicos e foi atleta aqui do Clube e o head coach é o Shany Hershko, que é uma pessoa que tenho uma ótima relação, inclusive, em 2021, ele me convidou para ser um dos técnicos para ser treinador dessa seleção. Então temos um respeito mútuo. Israel é uma equipe extremamente competitiva, e é muito legal ter elas treinando com as nossas atletas, vendo a reação de cada uma delas. Para as meninas está sendo um ótimo treino, elas estão trocando com as israelenses que estão rodando o Circuito Internacional, então elas conseguem testar algumas coisas na prática que elas vem treinando", detalhou.