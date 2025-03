McLaren renova contrato com Oscar Piastri para os próximos anos; veja detalhes

Nesta terça-feira, a McLaren anunciou a renovação de contrato com o piloto Oscar Piastri para os próximos anos. No entanto, a equipe não divulgou detalhes sobre a duração exata do novo acordo.

O antigo contrato de Piastri se encerraria no fim de 2026. A McLaren, porém, se adiantou e estendeu o período.

O profissional de 23 anos vai para sua terceira temporada pela Fórmula 1, sendo todas pela McLaren. Antes de chegar à elite, foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, em 2021 e 2022, respectivamente.