Lucas comenta condição física após substituição e valoriza comportamento do São Paulo no clássico

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista na última segunda-feira. A equipe perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Além do adeus a um dos possíveis títulos da temporada, a torcida tricolor também ficou preocupada com uma cena: Lucas Moura, com aparentes dores, deixando o campo na reta final da partida.

Lucas Moura deixou o gramado aos 38 minutos da segunda etapa e foi substituído por Erick. O atacante sentiu o aparente problema após uma dura falta. Após o clássico, o camisa 7 comentou sobre sua condição física.

"Eu bati o joelho muito forte no chão, e o zagueiro caiu em cima de mim ainda, então estava difícil para poder dobrar o joelho. Tentei ali, consegui ficar mais um pouco, mas fiquei preocupado de ser algo mais sério e a gente resolveu. Falei com o treinador, ele resolveu me tirar. Mas é assim, clássico é sempre muito pegado, apanho bastante, faz parte. Vamos para a próxima", disse Lucas na zona mista.