Hulk volta a treinar com bola; atacante do Atlético-MG pode jogar a volta da final do Mineiro

Desde o dia 22 de fevereiro fora, Hulk voltou a trabalhar com bola em treinamento especial no CT do Atlético-MG. Apesar de retornar, o departamento médico do Galo continua cheio. Os atacantes Cadu, Caio Maia, Brahian Palacios e Júnior Santos seguem fora e sem previsão de retorno.

Mesmo aos 38 anos, essa foi somente a quinta lesão de Hulk nos seus quatro anos no Atlético-MG. O atacante usou sua folga no Carnaval para tratar a lesão e voltou antes do previsto ao time de Cuca.

Hulk pode jogar o jogo de volta contra o América-MG neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Independência. O Atlético-MG venceu por 4 a 0 na ida e há a expectativa do capitão entrar durante a decisão. Caso o Galo concretize o título, será a sexta conquista consecutiva da equipe no Campeonato Mineiro.

Entretanto, Cuca também pode optar por poupar Hulk, por conta da estreia no Campeonato Brasileiro. No dia 29, às 18h30, o Atlético-MG vai ao Rio Grande do Sul para jogar contra o Grêmio. Caso o atacante seja poupado, a expectativa para a decisão é do técnico repetir a mesma formação da partida de ida.