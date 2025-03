FPF divulga áudio do VAR do pênalti polêmico para o Palmeiras no Choque-Rei

"Essa perna esquerda, ele coloca sim. Ele (Arboleda) faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque). Esse é o momento do calço. Perna esquerda com perna esquerda também. Esse é o contato. Então, o pênalti está confirmado", concluiu Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Com a penalidade confirmada, Raphael Veiga bateu firme no ângulo, sem chances para o goleiro Rafael, e colocou o Palmeiras em sua sexta final de Campeonato Paulista seguida. O Verdão vai enfrentar o Corinthians na decisão em busca do tetracampeonato inédito na história do clube.