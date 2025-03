Fora de casa, Bauru vence Fortaleza BC e complica rival no NBB

O confronto começou equilibrado, com o Fortaleza demonstrando boa intensidade e mantendo-se próximo no placar. Apesar disso, o Bauru conseguiu virar o jogo e foi para o intervalo com vantagem mínima de 19 a 18. O camisa 10 tricolor, Salsamendi, foi o principal nome do time no primeiro tempo, anotando 9 pontos com um aproveitamento de 75% nos arremessos de quadra.

No segundo período, a equipe paulista ampliou a diferença no placar, chegando a abrir 11 pontos em determinado momento.

Retornando para a segunda metade com o placar de 43 a 36 para o Bauru, o Fortaleza BC encontrou dificuldades para se reorganizar ofensivamente e reduzir a desvantagem. A equipe paulista manteve o controle do jogo e segurou a diferença em torno de 10 pontos durante grande parte do terceiro quarto.

No último período, o Tricolor tentou uma reação e iniciou o quarto com uma sequência de 6 a 0, melhorando defensivamente e demonstrando maior intensidade. Apesar do esforço, o Bauru segurou a vantagem e saiu vitorioso ao final do tempo regular.