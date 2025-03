Fluminense x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

O Flamengo é a equipe com a melhor campanha no Estadual. Foi campeão da Taça Guanabara, fase classificatória do Carioca, e passou pelo Vasco na semifinal com duas vitórias. O Tricolor avançou em terceiro lugar e eliminou o Volta Redonda com uma vitória no Maracanã e um empate na Cidade do Aço.

Além disso, com uma invencibilidade de 22 partidas, o técnico Filipe Luis só conheceu uma derrota nos 25 confrontos desde que assumiu o comando do time rubro-negro. A única derrota foi justamente contra o Fluminense, no dia 17 de outubro, pelo Brasileirão de 2024. Este triunfo do time de Mano Menezes, porém, é o único nos últimos dez confrontos, que tem ainda quatro vitórias do Rubro-Negro e cinco empates.

Ao projetar a final, Mano Menezes lembrou da vitória sobre o rival e não vê o Fluminense em nível inferior.

"Finais têm de tudo. Por coincidência, a única derrota do Filipe é para nós. Mas cada jogo tem a sua história. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário," disse o treinador em coletiva após o empate contra o Volta Redonda, no último domingo.

Para o primeiro jogo da final, o Fluminense tem dúvida de quem será o companheiro de Thiago Silva na zaga, Ignácio ou Freytes, com o primeiro mais cotado.

Já o Flamengo tem vários desfalques importantes no setor ofensivo. Além de Pedro, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, Filipe Luis não contará com Everton Cebolinha e Michael, que podem voltar a ser relacionados no segundo jogo.