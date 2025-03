Fluminense x Flamengo: raio-x dos finalistas do Carioca nos últimos 30 dias

O confronto entre Fluminense e Flamengo pela final do Campeonato Carioca de 2025 promete uma disputa emocionante. As equipes chegam à decisão em ótima fase, depois de um desempenho altamente convincente nos últimos 30 dias.

O Flamengo disputou cinco partidas neste último mês. A equipe do técnico Filipe Luís venceu todos os compromissos, marcando 11 gols e sofrendo apenas 1, justamente no segundo duelo das semifinais do Estadual contra o Vasco no último final de semana.

O Fluminense entrou em campo seis vezes nos últimos 30 dias. O Tricolor acumulou cinco vitórias e um empate. O ataque se mostrou avassalador e balançou as redes adversárias em 20 oportunidades - passando em branco somente na segunda semifinal contra o Volta Redonda -, enquanto a defesa levou 3 gols. Destaque para a goleada contra o Águia por 8 a 0 na Copa do Brasil.