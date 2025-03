Finalista, Palmeiras tem 76,3% de aproveitamento nas últimas quatro edições de Campeonato Paulista

? 4/4 finais (!)



3/4 títulos

Terá a chance de ser o 1º tetracampeão consecutivo do Paulistão na era profissional!

Sofascore Brasil March 11, 2025

Três das quatro derrotas do Palmeiras nas últimas quatro edições do Campeonato Paulista aconteceram na partida de ida da final. Perdeu por 3 a 1 para o São Paulo em 2022, no Morumbis, 2 a 1 para o Água Santa em 2023, na Arena Barueri, e 1 a 0 para o Santos em 2024, na Vila Belmiro.

Em todas as oportunidades, o Verdão reverteu o placar na partida de volta, no Allianz Parque, e ficou com o título. Goleou São Paulo e Água Santa por 4 a 0 e bateu o Santos por 2 a 0.