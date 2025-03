Final do Paulista terá tecnologia do impedimento semiautomático utilizada na Liga dos Campeões

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira, em Conselho Técnico, uma novidade para as finais do Campeonato Paulista de 2025, entre Corinthians e Palmeiras. Os dois jogos da decisão contarão com a tecnologia de impedimento semiautomático, algo inédito no futebol brasileiro.

A ferramenta já é utilizada nas partidas da Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa do Mundo e esteve na final da Libertadores de 2024. A entidade paulista investiu mais de R$ 1 milhão para disponibilizar o recurso à arbitragem.

O instrumento reunirá dez câmeras ao redor do campo para proporcionar uma visão 3D e rastrear todos os atletas. Além disso, promete oferecer mais assertividade e agilidade nas decisões da arbitragem. As diretorias de Corinthians e Palmeiras foram questionadas sobre o tema a aprovaram a implementação da tecnologia por unanimidade.