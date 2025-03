Ex-São Paulo, Morato comemora boa fase do Nottingham Forest na Premier League

O defensor brasileiro se disse muito feliz no clube inglês e relembrou a vitória sobre Manchester City por 1 a 0 neste domingo.

"Tem sido incrível viver isso logo na minha primeira temporada por aqui. A vitória sobre o City é um dia para ser lembrado por todos e realmente, a atmosfera na cidade tem sido impressionante, com todos mobilizados para nos apoiarem. Queremos retribuir essa confiança do torcedor, mas não podemos nos empolgar. Sabemos que a Premier League é a competição mais difícil do mundo e não vamos deixar nosso nível de concentração e esforço cair", concluiu Morato, presente em 19 jogos da campanha do Forest neste ano.