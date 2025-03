Escalação: com Yuri, Corinthians treina bolas paradas para jogo decisivo na Libertadores

O Corinthians treinou na tarde desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e finalizou a preparação para o jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela volta da terceira fase da Libertadores. Quem avançar, carimba uma vaga na fase de grupos desta edição do torneio continental.

O técnico Ramón Díaz comandou uma atividade tática, seguida por um trabalho focado em bolas paradas e cobranças de pênalti. O atacante Yuri Alberto, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante a semifinal do Paulista, contra o Santos, participou do treinamento e deve ser titular.

Os volantes Raniele e José Martínez, que desfalcaram a equipe na primeira partida, no Equador, voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, o lateral esquerdo Angileri, ainda não inscrito na Libertadores, fica de fora.