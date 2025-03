Eliminado do Paulista, Santos terá período longo de treinos visando o Campeonato Brasileiro

No último domingo, o Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians na Neo Química Arena e deu adeus ao Campeonato Paulista. Com a eliminação, o Peixe só voltará a campo daqui há 20 dias, permitindo assim que Pedro Caixinha e sua comissão técnica tenham um longo período de treinos visando o Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Santos é no dia 30 de março, quando jogará contra o Vasco em São Januário. O elenco do alvinegro praiano se reapresentará nesta quarta-feira e terá cerca de 17 dias para se preparar para o duelo.