Diretoria do São Paulo banca permanência de Zubeldía mesmo após queda no Paulistão; confira

O São Paulo foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, na última segunda-feira, ao ser derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque. O trabalho do técnico Luis Zubeldía já vinha sendo questionado por uma ala da torcida, o que gerou rumores de que uma queda no Estadual poderia levar à demissão do treinador. Contudo, se depender da diretoria tricolor, nada vai mudar.

Após o Choque-Rei, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, bancou a permanência de Zubeldía no cago. O dirigente se disse muito feliz com o trabalho do comandante e quer o foco na sequência da temporada.

"Cara, a gente está muito feliz com o trabalho do Zubeldía, muito feliz pelos jogadores. O time fez uma grande partida, uma partida muito difícil. O Palmeiras é um grande time, um time muito bem treinado. Era um jogo dificílimo. Infelizmente esse lance decidiu a partida, mas o trabalho do Zubeldía continua", declarou Belmonte na zona mista.