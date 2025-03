Destaque do Barcelona, Raphinha avalia boa fase e projeta data Fifa na Seleção: "Piorar não dá"

Após grande atuação de Raphinha, o Barcelona voltou a vencer o Benfica e se classificou, nesta terça-feira, às quartas de final da Champions League. O brasileiro, que cravou três gols pelas oitavas, tornou-se o maior goleador brasileiro em uma edição da competição, com 11 tentos em dez partidas.

"Acho que o trabalho está sendo bem feito. Nada disso seria possível se o time não joga bem. Se a bola não passa pelos meias, se os zagueiros não conseguem sair jogando, não fazem um bom passo pra frente, acho que nada disso poderia acontecer sem eles. Então, se eu conseguir atingir esses números graças a eles, tenho só a agradecer. E, na verdade, eu não sabia que eu estava me convertendo no brasileiro com mais gols em uma edição de Champions. Mas já que a gente chegou nisso, vamos buscar mais, né?", começou Raphinha,

O camisa 11 recebeu assistência de Lamine Yamal para inaugurar o marcador. Depois, foi sua vez de servir o jovem espanhol, que buscou um cruzamento fora da área de Raphinha e marcou um golaço.