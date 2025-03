Derrota na semi do Paulista aumenta jejum de Zubeldía diante do Palmeiras

Com um gol de pênalti de Raphael Veiga, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 e eliminou o Tricolor do Campeonato Paulista. A vitória palmeirense deu sequência a um jejum incômodo na carreira do técnico Luis Zubeldía, que nunca ganhou do Verdão.

O treinador argentino enfrentou o alviverde cinco vezes na vida. O primeiro confronto foi quando Zubeldía comandava o Cerro Porteño, derrotado por 2 a 0 em casa pelo Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2018. Após o revés, o técnico foi demitido.

Depois, Zubeldía enfrentou o Palmeiras em outras quatro oportunidades, todas elas comandando o São Paulo. Nos dois confrontos pelo Brasileirão de 2024, o argentino empatou em 0 a 0 com o Verdão no Morumbi e depois perdeu no Allianz Parque por 2 a 1. Nesta temporada, mais dois jogos na casa do alviverde, com um empate em 0 a 0 na primeira fase do Paulistão, além da derrota por 1 a 0 nesta segunda-feira.