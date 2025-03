De virada, São José vence o Goiás pela Superliga masculina

Com o resultado, o São José segue na 11º posição, dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos. Já o Goiás está logo acima, com 19.

O São José volta à quadra na segunda-feira, dia 17, contra o Blumenau fora de casa. Por sua vez, o Goiás recebe o Cruzeiro, no dia 19. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Superliga.