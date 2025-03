Criciúma elimina Remo e vai à terceira fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Criciúma visitou o Remo no Estádio Mangueirão e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Luciano Castán e Werik Popó, enquanto Ytalo anotou o tento dos mandantes.

Com isso, o Tigre avançou à terceira fase da competição. Agora, aguarda o sorteio, que ainda não tem data definida, para saber quem irá enfrentar. Do outro lado, o Remo, responsável por eliminar o Grêmio Atlético Sampaio na primeira fase, se despede do torneio.

O Criciúma estreia na Série B no entre os dias 4, 5 ou 6 de abril, diante do Operário, no Estádio Heriberto Hülse. O Remo também joga a primeira rodada da Série B entre esses dias, mas contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa.