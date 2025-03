Corinthians x Barcelona-EQU: veja onde assistir ao duelo pela 3ª fase da Libertadores

O Timão, porém, vem com moral, já que, no domingo, venceu o Santos por 2 a 1 em Itaquera e se classificou à decisão do Campeonato Paulista.

Para o duelo decisivo, o Corinthians conta com os retornos de Raniele e José Martínez. Ambos os jogadores participaram do duelo diante do Peixe, após desfalcarem o Timão no Equador, pela partida de ida. Agora, o lateral esquerdo Angileri, ainda não inscrito na Libertadores, é desfalque para a comissão de Ramón Díaz.

O Barcelona-EQU, por sua vez, apesar da confortável vantagem construída em casa, está com o alerta ligado para a volta em São Paulo. Isso porque, em seu último compromisso, diante do Independiente Del Valle, o tim derrotado por 4 a 0, em duelo pelo Campeonato Equatoriano, placar que decretaria a eliminação da Libertadores.