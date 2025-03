Corinthians x Barcelona-EQU: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 3ª fase da Libertadores

Na reapresentação do elenco após a vitória no clássico, Yuri Alberto cumpriu um cronograma de tratamento. Ele sofreu uma dura entrada do zagueiro santista Zé Ivaldo no tornozelo esquerdo. Apesar disso, o camisa nove não teve lesão constatada e deve seguir como titular no ataque do Corinthians.

Do outro lado, o Barcelona-EQU, apesar da confortável vantagem, ligou o alerta para a o jogo de volta. Em seu último compromisso, o time foi derrotado por 4 a 0 pelo Independiente Del Valle, pelo Campeonato Equatoriano. Este placar decretaria a eliminação dos equatorianos na Libertadores.

O adversário do Timão deve ir a campo com a mesma formação do duelo de ida. Contra o Independiente Del Valle, apenas três dos atletas titulares contra o Corinthians foram ao gramado.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X BARCELONA-EQU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)