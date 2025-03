Corinthians e Palmeiras estudam ação em conjunto para ter convocados na final do Paulista

"Isso é algo muito legal. Palmeiras e Corinthians fazendo algo conjuntamente. A gente estuda esse retorno (dos jogadores). Têm jogos de Colômbia e Paraguai, que têm jogadores do Corinthians e Palmeiras. Estamos pensando em fazer um fretamento único para trazê-los juntos. Os times pensando juntos, em prol do futebol, é algo que sempre ajuda e agrega bastante", afirmou Paulo Buosi, vice-presidente do clube alviverde.

"Está tudo sob controle. Está acontecendo uma coisa inédita entre Corinthians e Palmeiras, uma logística boa, uma parceria entre os dois clubes. Acho que o futebol é isso, a rivalidade é dentro de campo. Quanto mais a gente puder se organizar nos bastidores para ter uma condição melhor, isso está bem tranquilo", acrescentou Augusto Melo, presidente do Timão.

A equipe do Parque São Jorge ainda tem André Carrillo (Peru), José Martínez (Venezuela) e possivelmente Félix Torres (Corinthians) como convocados para a próxima data Fifa. No entanto, por não envolver atletas do Palmeiras, a força-tarefa para o retorno destes jogadores deve ficar apenas à cargo da diretoria alvinegra.

A primeira partida da decisão será disputada neste domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque.

O Corinthians, por ter melhor campanha na classificação geral, terá a vantagem de decidir o confronto como mandante. O Timão detém 33 pontos na tabela, contra 29 do Palmeiras.

De volta à final do Paulistão depois de cinco anos, a equipe do Parque São Jorge eliminou Mirassol e Santos nas quartas e semifinal, respectivamente. Já o Verdão, que busca um tetracampeonato inédito, despachou São Bernardo e São Paulo, em clássico que ficou marcado por um pênalti polêmico.