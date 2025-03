Com pai de Neymar à frente do projeto, Santos divulga plano de reforma do CT Rei Pelé

Nesta terça-feira, o Santos divulgou imagens do plano de reforma do CT Rei Pelé. Assim como na manutenção dos vestiários da Vila Belmiro, o pai de Neymar é quem está à frente do projeto e tem tomado as rédeas no planejamento de reconstrução do Peixe, organizado pelo presidente Marcelo Teixeira.

No vídeo divulgado pelo clube, o pai de Neymar dá detalhes sobre as mudanças que serão feitas no centro de treinamentos. O dirigente mostrou imagens do projeto, que passa pela reestruturação das instalações da categorias de base e a criação de um segundo andar.

"Vamos derrubar tudo isso daqui e vamos refazer toda essa base do centro de treinamentos das categorias de base. Vamos reconstruir e fazer tudo isso daqui. São quatro vestiários, academia, área de fisioterapia, fisiologia. E na parte superior, como aqui só tem uma base, nós vamos elevar e fazer dois andares. São módulos que chegam aqui e ficam prontos em dias, e nós temos dez dias para isso. Isso está sendo já feito e preparado fora", disse o pai de Neymar.