Com Leila e Casares, CBF se reúne com clubes da Libra para alinhar futuro do futebol brasileiro

"O diálogo com a CBF é fundamental. Oxigena as divergências, as posições. Todo mundo quer uma indústria de futebol cada vez mais forte. A CBF é a casa do futebol e é um prazer voltar aqui para conversar com o presidente Ednaldo", finalizou o são-paulino.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, por sua vez, classificou o encontro da CBF com a Libra como "muito produtivo". "Conversamos sobre diversos temas, que vamos aprofundar ao longo do ano", disse.

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, ressaltou que o encontro adiantou discussões que serão detalhadas no Conselho Técnico da Série A do Brasileiro, agendado para esta quarta-feira. "Foi só uma visita de cortesia do pessoal da Libra ao presidente Ednaldo. Falamos um pouquinho sobre os pontos que a gente gostaria de endereçar amanhã. Muita gente, muitos assuntos na mesa, muitos interesses no futebol brasileiro, buscando uma evolução todos os dias".