Cinco anos depois, Corinthians pode dar o troco e evitar tetra inédito do Palmeiras no Paulistão

A final do Campeonato Paulista de 2025 está definida. Corinthians e Palmeiras decidirão a competição em um grande Derby, que terá algumas peculiaridades. Caso conquiste o título, o Timão evitará o tetracampeonato do maior rival, um feito que seria inédito na era profissional do estadual.

Em 2020, o Corinthians era o atual tricampeão do Paulistão (2017, 2018 e 2019) e foi decidir a final justamente contra o Palmeiras, que venceu o Timão nos pênaltis dentro do Allianz Parque, conquistando o título e evitando assim o tetra do alvinegro.

Naquela oportunidade, as equipes empataram em 0 a 0 no jogo de ida em Itaquera e depois ficaram no 1 a 1 no Allianz, com direito a um gol de Jô no último lance para manter o Timão vivo na decisão. Nas penalidades, o volante Patrick de Paula converteu a cobrança que deu o troféu ao Palmeiras.