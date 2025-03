Celebrando os três anos de SAF, CEO do Botafogo manda mensagem: "O Glorioso voltou a ser protagonista"

Além disso, o CEO celebrou a vaga do Botafogo no próximo Mundial de Clubes, disputado em junho, nos Estados Unidos. Ele trouxe dados do crescimento do Alvinegro e apontou que o time teve a maior valorização mundial em 2024.

Ao final da publicação, o CEO trouxe dados de novas conquistas do Botafogo: recorde de sócios torcedores, maior patrocínio da história do clube, maior investimento em infraestrutura e contratações, criação de novas escolas de futebol de base, mais vendas de camisa e modernização do Nilton Santos.

A 'Era Textor'

Antes da SAF, o Botafogo vivia momentos difíceis no futebol brasileiro. Apesar de contar com um bom início na década passada, com os títulos cariocas em 2010 e 2013, a Estrela Solitária viveu seu segundo rebaixamento no período. Em 2014, a equipe caiu e não retornou ao protagonismo nacional.

Além disso, o Botafogo foi novamente rebaixado em 2020, caindo na última posição. Apesar de conquistar a segunda divisão nas duas ocasiões, a equipe passava por sérios problemas financeiros. Após o acesso em 2021, Textor adquiriu a equipe, a transformando em SAF.