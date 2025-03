Casares vê São Paulo prejudicado em eliminação do Paulista e questiona: "VAR esteve presente?"

"Naquele momento do jogo, é um lance difícil, em velocidade, mas depois, quando você vê o lance, é dito por todos os comentaristas de futebol que não foi pênalti. É um lance absurdo. [...]. Nós vamos pedir a divulgação (do áudio do VAR). Queremos entender o que o VAR falou. Mais do que isso não tem o que fazer", concluiu Belmonte.

Com a eliminação no Paulista, o São Paulo agora terá o calendário livre até o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia na Série A contra o Sport, no próximo dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no Morumbis.