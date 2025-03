Bayern volta a vencer o Leverkusen e avança às quartas da Champions

Lula muda tom com Trump após episódio com Moraes

Brasileiros do 'America First' são poodle de Trump

O

Ambas as equipes voltam a campo neste fim de semana, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. O Bayern visita o Union Berlin no Stadion An der Alten Försterei, às 11h30 (de Brasília), neste sábado, enquanto o Leverkusen enfrenta o Stuttgart às 15h30 de domingo, na MHPArena.

Os gols do jogo

Em cobrança de falta, aos sete minutos da etapa complementar, Kimmich lançou para Harry Kane dentro da pequena área. O atacante dominou tirando do goleiro e empurrou para abrir o placar.

Já aos 26, Kane recebeu pelo lado direito da área e deu um passe por cima do zagueiro para Alphonso Davies, que bateu rasteiro para ampliar.