Após eliminação no Paulista, Santos tem folga dupla e se reapresenta nesta quarta-feira

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, o elenco do Santos recebeu dois dias de folga. O Peixe deu adeus ao Estadual depois de perder para o rival Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Os jogadores do Peixe tiveram a segunda e a terça-feira para se recuperar do baque da eliminação e revigorar as energias após o clássico desgastante. Agora, a equipe precisa virar a chave para a sequência da temporada.

A reapresentação do Alvinegro Praiano está marcada para a manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Com o calendário livre até o início do Campeonato Brasileiro, o elenco santista terá um longo período de treinamentos pela frente.