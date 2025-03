Antes da decisão do Gaúcho, Grêmio viaja com titulares para duelo contra Athletic pela Copa do Brasil

Quinteros continua com três ausências por lesão: o zagueiro Rodrigo Ely, o volante Cuéllar e o atacante Aravena.

Além dos lesionados, o Grêmio não conta com o meio-campista Edenílson, expulso na estreia contra o São Raimundo-RR. Entretanto, o Tricolor Gaúcho conta com o retorno do zagueiro Jemerson, que estava suspenso no último jogo.

O Grêmio tem uma semana de decisões pela frente. Além de viajar para pegar o Athletic, o clube enfrentará o Internacional, pela volta da final do Gaúcho, no domingo. O Tricolor Gaúcho perdeu por 2 a 0, em casa, na ida.

O Tricolor mira o oitavo título consecutivo do Gaúcho, igualando o feito do Internacional entre 1969 e 1976. O time também pode manter a seca de títulos no Colorado, que não levanta uma taça desde 2016, quando venceu o Estadual pela última vez.

O duelo entre Athletic e Grêmio ocorrerá nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Já no Campeonato Gaúcho, o Tricolor visita o Internacional neste domingo, às 16h.