Angileri se destaca em início pelo Corinthians e cava vaga na equipe titular

Fabrizio Angileri, lateral esquerdo do Corinthians, caiu nas graças da torcida e da comissão técnica, após bom início. O argentino, assim, parece ter superado a concorrência e garantido uma vaga na equipe titular do Alvinegro.

Angileri já soma duas assistências nas suas duas primeiras partidas com o Corinthians. Contra o Mirassol, pelas quartas do Paulista, o lateral serviu Memphis e, diante do Santos, tocou para Garro marcar o gol da classificação.

O argentino, inclusive, participou menos de 100 minutos com a camisa corintiana. Isso porque, em sua estreia, diante do Mirassol, ele entrou na reta final do segundo tempo. Contra o Santos, começou como titular, mas saiu aos 25 minutos da etapa complementar.