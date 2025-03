Alisson exalta parceria com Oscar e projeta sequência da temporada: "Temos um elenco forte"

Na noite da última segunda-feira, o São Paulo se despediu do Campeonato Paulista na semifinal ao perder para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque. O time são-paulino entrou em campo com uma mudança que chamou a atenção: Luciano esteve entre os titulares, e Oscar foi recuado para atuar ao lado de Alisson como volante.

A mudança foi reconhecida por Alisson, que atuou como segundo volante no Choque-Rei. O camisa 25 comentou a 'nova' parceria com Oscar na posição e exaltou o companheiro.

"É sempre um privilégio jogar ao lado do Oscar. É um jogador que, além de ter muita qualidade com a bola, também contribui muito sem a bola por ser muito inteligente, ocupar bem os espaços. Fico feliz por ter feito dupla com ele hoje. Acho que fizemos uma grande partida, não só nos dois, mas a equipe, então fico feliz de poder estar jogando ao lado dele em uma posição diferente", declarou o jogador na zona mista.