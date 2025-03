Abel evita comentar polêmica em pênalti do Palmeiras e valoriza classificação contra o São Paulo

O Palmeiras venceu o São Paulo, nesta segunda-feira, por 1 a 0, gol com de pênalti, de Raphael Veiga. O lance foi gerou polêmica e revoltou o rival, que acabou eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira tentou evitar falar sobre o ocorrido, mas acabou lembrando outra situação que, na ocasião, quem sofreu foi o Verdão.

"Entendo e não queria dar exemplos do passado porque acho que não é justo. prefiro falar do jogo, mas acho que é um toque claro, há uma obstrução clara coma perna do Arboleda. Se é com intensidade ou não, é uma questão que tem que falar com o árbitro. Entendo perfeitamente. A um ou dois anos atrás, fora de jogo claro, fomos à CBF e as linhas desapareceram. Lembram-se? Não queria entrar por aí", disse.

O treinador relembrou a situação de um gol de Calleri, na Copa do Brasil de 2022, quando o Palmeiras acabou eliminado na competição. O Alviverde reclamou de um impedimento não checado e, quando reclamou à CBF, não pôde ver as imagens. Abel Ferreira ainda valorizou a pressão do Palmeiras no lance da penalidade e elogiou o jogo do time comandado por Luis Zubeldía.