Yuri Alberto volta a aplicar lei do ex e amplia bons números contra o Santos pelo Corinthians

Yuri Alberto marcou o primeiro gol da vitória do Corinthians sobre o Santos, por 2 a 1, pela semifinal do Campeonato Paulista. O centroavante voltou a aplicar a lei do ex contra o Peixe, seu antigo clube, com a camisa do Timão.

Yuri precisou de apenas 12 minutos para voltar a marcar contra o time da Vila Belmiro. O atacante corintiano aproveitou cruzamento de Memphis Depay, se esticou e tocou para o fundo do gol quase que dividindo com o goleiro Gabriel Brazão.

De acordo com o Sofascore, este foi o quinto gol do camisa nove contra o Santos pelo Corinthians. O clássico do último domingo, disputado na Neo Química Arena, foi o sétimo de Yuri pelo time da capital contra o Peixe.