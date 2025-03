Yuri Alberto trata trauma no tornozelo, e Corinthians abre treinos para decisão pela Libertadores

Nesta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou após a vitória e classificação diante do Santos e iniciou a preparação para enfrentar o Barcelona-EQU. Yuri Alberto, que sofreu dura entrada de Zé Ivaldo no tornozelo esquerdo, cumpriu um cronograma de tratamento.

Perto dos 30 minutos do segundo tempo, o zagueiro Zé Ivaldo, do Santos, acertou um carrinho no tornozelo esquerdo de Yuri Alberto e foi expulso. Apesar do trauma, o camisa 9 do Corinthians não teve lesão constadada pelo departamento médico após avaliação.

Yuri Alberto, portanto, pode estar disponível para o embate contra o Barcelona-EQU, na Neo Química Arena. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira e o Timão precisa virar um placar adverso de 3 a 0, obtido na ida, em Guaiaquil. Quem vencer a eliminatória, avança à fase de grupos da Libertadores.