Wirtz tem lesão confirmada e desfalca o Leverkusen em decisão contra o Bayern pela Champions

"A perda de Florian (Wirtz) obviamente nos atinge com força neste momento da temporada, mas nós iremos compensá-lo com um elenco forte. Conhecemos o Florian e também sabemos que ele vai voltar o mais rapidamente possível. Todos vão apoia-lo nesse sentido. Partimos do princípio de que ele estará novamente em plena forma para o final da temporada", disse Simon Rolfes, diretor de gestão esportiva do clube.

Wirtz tem sido um dos principais destaques do Bayer nesta temporada. O meia anotou 15 gols e distribuiu 12 assistências em 39 jogos, sendo 31 como titular.

O duelo contra o Bayern é válido pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, o time de Munique levou a melhor e derrotou o Leverkusen por 3 a 0.