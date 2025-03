Venezuela convoca jogadores de Corinthians, Santos e São Paulo para Eliminatórias

? Estos son los convocados por el seleccionador nacional Fernando Batista (@bochabatista) para enfrentar a Ecuador y Perú en las jornadas 13 y 14 de las Eliminatorias @CONMEBOL a la Copa Mundial de la FIFA 2026.#SiempreVinotinto pic.twitter.com/B9lr1j6At5

Nahuel Ferraresi, do São Paulo, também foi convocado e vive caso parecido com o de Martínez. Em caso de classificação do Tricolor para a final do Estadual, o zagueiro estará na mesma situação do volante. A equipe encara o Palmeiras nesta segunda-feira, no Allianz Parque, às 21h35.

O volante Tomás Rincón e o atacante Yefferson Soteldo, do Santos, também foram chamados. O Peixe, no entanto, foi eliminado do Paulista pelo Corinthians e volta a campo apenas no dia 30, contra o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.