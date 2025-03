Técnico do Barcelona elogia Raphinha e confirma Lewandowski em campo contra o Benfica

? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2025

"Ele (Raphinha) está jogando bem nesta temporada e é muito bom ver isso. Até agora vejo que ele sempre nos ajuda com sua dinâmica e também com os gols que marcou. No 5 a 4 do jogo anterior e também no 1 a 0, vemos tudo sobre ele, ele tem essa vontade. É um jogador muito focado em marcar gols e eu sou muito feliz em tê-lo aqui", disse o treinador em coletiva.

O comandante ainda confirmou a disponibilidade do centroavante Robert Lewandowski para enfrentar os portugueses.

"Lewandowski está de volta e disponível para jogar amanhã (terça-feira)", comentou.

O polonês sentiu desconforto muscular e não foi relacionado para a partida do último sábado, contra o Osasuna. O treinador do Barça optou por poupá-lo. No fim, o jogo acabou sendo adiado devido ao falecimento do médico Carles García.

Barcelona e Benfica se enfrentarão nesta terça-feira, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A partida de ida terminou em 1 a 0 para o Barcelona, no Estádio da Luz, com gol de Raphinha.