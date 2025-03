Santos empresta volante Sandry ao Athletic Club, da Série B

O Santos emprestou o volante Sandry, de 22 anos, para o Athletic Club, equipe mineira que em 2025 disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador não vinha sendo aproveitado pelo técnico Pedro Caixinha e não defendeu o Peixe por um minuto sequer neste ano.

"Sandry já é do Esquadrão! ?O volante de 22 anos chega por empréstimo do Santos e reforça o Athletic na sequência da temporada. Seja bem-vindo, Sandry", publicou o Athletic no Instagram.