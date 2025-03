Presidente do Santos, Marcelo Teixeira defende Neymar e lamenta ausência do craque na semifinal

Com um incômodo na coxa, o atacante Neymar não entrou em campo pelo Santos neste domingo e assistiu o Peixe ser eliminado pelo Corinthians na semifinal do Paulistão do banco de reservas. A ausência do camisa 10 causou espanto nos santistas, que imaginavam que a lesão na coxa não seria grave. Após a partida, o presidente Marcelo Teixeira defendeu o jogador.

"Com a presença do Neymar poderíamos ter tido outro jogo. O atleta passou uma mensagem para nós lamentando, pois fez exames na quina, na sexta e ficou constatado que ele não poderia estar em campo. As pessoas que dizem que ele está priorizando a Seleção, deixando o Santos na mão, não conhecem o Neymar. Nós sabemos que ele, com a mínima condição, estaria em campo. Ele estava inativo por muito tempo antes dos sete jogos seguidos que ele vinha atuando. Por precaução, optamos por não colocar ele", disse Marcelo Teixeira, em entrevista ao programa Domingo Esportivo no YouTube.