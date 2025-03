Portuguesa inicia preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro

"O recesso foi essencial para os jogadores se recuperarem fisicamente e mentalmente depois de uma sequência desgastante de jogos. Agora, iniciamos nossa preparação para a Série D, que é o grande objetivo do clube no ano. Vamos trabalhar forte para chegar bem na estreia e construir um caminho sólido em busca do acesso", afirmou Cauan de Almeida.

A programação semanal prevê treinos até este sábado, com folga no domingo. A Lusa estreia na Série D contra o Boavista-RJ, fora de casa, na segunda semana de abril, com data e horário a serem definidos pela CBF.